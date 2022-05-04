У Конотопі заборонили УПЦ МП (документ)

Влада міста зазначила, що Московський патріархат займається антиукраїнською діяльністю

У Конотопі діяльність УПЦ МП визнали антиукраїнською / Фото: Колаж: Сьогодні

Міська рада Конотопу видала розпорядження про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території міста.

Про це повідомив у Facebook міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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"Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ", – написав Семеніхін.

У рішенні міськради зазначається, що УПЦ МП займається антиукраїнською діяльністю, веде проросійську пропаганду в храмах і становить загрозу для національної безпеки держави.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В УПЦ МП розкол – пропонують судити патріарха Кирила

Священики УПЦ МП ініціювали збір підписів під зверненням до Собору Предстоятелів Стародавніх Східних Церков із позовом проти патріарха Кирила. Вони зібрали сотні підписів.

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Ініціатори звернення наполягають, що Кирило "вчинив моральний злочин", а доктрина "русского мира", яку проповідує московський патріарх, "не відповідає православному вченню і має бути засуджена як єресь".

Кирило виправдовує вторгнення РФ в Україну

Глава РПЦ Кирило неодноразово виступав із виправданням війни РФ проти України.

"Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої рубежі", – сказав Кирило 3 травня під час богослужіння у Москві.

Голова РПЦ також раніше стверджував, що "Україна вісім років намагається знищити Донбас і провести там гей-паради".