У "червоній" вже 8 областей: МОЗ оновило карантинні зони

У "помаранчевій" – 13 регіонів та Київ. Ситуація з коронавірусом у країні щодня погіршується

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 26 жовтня в Україні у "червону зону" карантину входять вже 8 областей. У "помаранчевій" – 13 регіонів та Київ.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Хто входить до "червоної зони" карантину?

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Одеська область

Сумська область

Херсонська область

Рівненська область

Миколаївська область

"Помаранчева зона" карантину

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

"Жовта зона" карантину

Полтавська область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Вінницька область

У Чернігові критична ситуація з киснем. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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