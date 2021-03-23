Русский
$ 27,69
33,01
  1. Новини України

У "червоній зоні" заборонили ходити по вулиці без масок

23 березня, 14:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Захисний засіб має закривати ніс і рот людини

Український уряд заборонив людям перебувати на території загального користування без масок. Таке правило діє для населених пунктів у "червоній зоні" карантину.

Реклама

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 22 березня.

При цьому в тексті документа уточнили, що маска у людини повинна закривати ніс і рот, а не знаходитися на підборідді, як багато людей зараз носять.

Зазначається, що в "червоних зонах" людям заборонено "перебувати на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот".

В тренді
Євроінтеграція за допомогою санавіації

У статті 13 Закону України уточнюється, що відноситься до території загального користування:

  • парки (гідропарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища.
Реклама

Нагадаємо, "червоні зони" карантину станом на 23 березня такі:

  • Львівська область;
  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Чернівецька.

Також ми писали, які обмеження ввели у різних областях України через складну епідеміологічну ситуацію.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Украина маска респиратор червона зона локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Весна скасовується – знову чекаємо на сніг: синоптик попередила про негоду
Весна скасовується – знову чекаємо на сніг: синоптик попередила про негодуУкраїна
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?
Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?Економіка
Ще небезпечніша та агресивніша: в Україні виявлено нову мутацію коронавірусу
Ще небезпечніша та агресивніша: в Україні виявлено нову мутацію коронавірусуУкраїна
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в Україні
Час запасатися валютою? Експерти спрогнозували курс долара в УкраїніФінанси
Як посилення карантину впливатиме на курс гривні
Як посилення карантину впливатиме на курс гривніФінанси
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання
Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчанняЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти