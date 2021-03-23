У "червоній зоні" заборонили ходити по вулиці без масок

Український уряд заборонив людям перебувати на території загального користування без масок. Таке правило діє для населених пунктів у "червоній зоні" карантину.

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Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 22 березня.

При цьому в тексті документа уточнили, що маска у людини повинна закривати ніс і рот, а не знаходитися на підборідді, як багато людей зараз носять.

Зазначається, що в "червоних зонах" людям заборонено "перебувати на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот".

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У статті 13 Закону України уточнюється, що відноситься до території загального користування:

парки (гідропарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища.

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Нагадаємо, "червоні зони" карантину станом на 23 березня такі:

Львівська область;

Житомирська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Київська;

Одеська;

Сумська;

Чернівецька.

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