У "червоній зоні" заборонили ходити по вулиці без масок

Український уряд заборонив людям перебувати на території загального користування без масок. Таке правило діє для населених пунктів у "червоній зоні" карантину.
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 22 березня.
При цьому в тексті документа уточнили, що маска у людини повинна закривати ніс і рот, а не знаходитися на підборідді, як багато людей зараз носять.
Зазначається, що в "червоних зонах" людям заборонено "перебувати на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту, у тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот".
У статті 13 Закону України уточнюється, що відноситься до території загального користування:
- парки (гідропарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища.
Нагадаємо, "червоні зони" карантину станом на 23 березня такі:
- Львівська область;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Одеська;
- Сумська;
- Чернівецька.
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