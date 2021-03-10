В "червоні зони" карантину можуть запустити нові спецрейси: "Укрзалізниця" назвала умову

В "червоні зони" карантину "Укрзалізниця" може збільшити число спеціальних рейсів.

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Про це на прес-конференції заявив в.о. члена правління УЗ, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

"По спеціальним рейсам. Ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони будуть потрапляти в червону зону. Вже напрацьований механізм – МОЗ і Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати" , – сказав він.

За його словами, в подальшому разом зі збільшенням спецрейсів буде обмежена кількість доступних для покупки місць – до 50%.

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Нагадаємо, з 8 березня і до кінця дії посиленого карантину "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на Закарпаття. Будуть також і обмеження на посадку і висадку пасажирів, які придбали квитки на дати після 9 березня включно.

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Нещодавно в Закарпатській ОДА заявили, що ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Якщо кількість хворих зростатиме такими ж темпами, в лікарнях скоро не залишиться місць. Також нещодавно МОЗ назвало області, де число госпіталізацій з COVID-19 зашкалює.

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