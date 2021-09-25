У Кривому Розі директор школи накричав на ученицю: довелося викликати швидку (відео)

У дівчинки оніміння нижніх кінцівок, слабкість, запаморочення

Протягом 10 хвилин школярка слухала крик директора школи. Колаж "Сегодня"

У Кривому Розі директор школи накричала на ученицю восьмого класу за запізнення на урок. Як розповіла мати дівчинки, школярку лаяли протягом 10-ти хвилин. Через це у дитини підскочив тиск і довелося викликати швидку. Натомість керівник школи все заперечує: мовляв, конфлікту не було. Однак багато батьків скаржаться: директор школи часто підвищує голос і на їх дітей, говориться в сюжеті "Сегодня".

Що сталося

"Фельдшер запитала, чи було якесь нервове перенапруження, і тоді дитина почала розповідати ситуацію. Вона запізнилася до школи хвилин на 5-10, і директор початку її вичитувати. Моя дитина стояв не могла нічого відповісти, у неї був шок", – розповіла мати Таміли Ірина Лютикова.

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І вже під час уроку у Таміли прихопило серце. Підскочив тиск. Чому так накричала на ученицю за запізнення – питання директор дивується. Мовляв, голоси не підвищувала. Та й сама в клас зайшла вже після дзвінка.

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"Таміла мовчить. Кажу: поясни мені, будь ласка, чому всі діти сидять, а ти з останньої йдеш зараз на першу? Вже не перший рік же в школі працюємо. Навіщо мені загострювати ситуацію. Я почала урок", – розповіла директор школи №48 Ольга Лузан.

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Захищає керівницю і шкільна медсестра, яка оглядала дівчинку.

"Дитина зайшла спокійно, не було ніякої нервозності. І вона мені жалілася, що вже протягом трьох тижнів у неї бували ці напади", – повідомила шкільна медсестра Олена Яковлєва.

А батьки школярів кажуть: від директора діставалося і дітям, і навіть їм самим.

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"Крики на дітей, психологічно діти не хочуть йти в школу, тому що вони бояться цього вчителя. Я неодноразово з нею розмовляла, на моє запитання вона мені відповідає наскільки по-хамськи. Просто не може адекватно нічого відповісти", – каже мати учениці школи №48 Кривого Рогу Марина Шакун.

Вже направили лист в районний відділ освіти, щоб звільнили директора. У відповідь чиновники кажуть: до цього дня на директора ніяких скарг не надходило. У конфлікті розбиратиметься спеціальна комісія.

"Будуть вивчені всі матеріали. Якщо в даному зверненні будуть підтверджені факти, будемо писати в департамент освіти клопотання до рекомендацій, які заходи вжити. Висновки обіцяють через кілька днів. Таміла цей час вже напевно проведе в лікарні", – говорить Євгенія Колесник з відділу освіти Тернівського райради.

За словами медичного директора лікарні №8 Андрія Григоренка, у дівчинки оніміння нижніх кінцівок, слабкість, запаморочення.

"Дитина була оглянута черговим неврологом, після чого госпіталізований в дитяче неврологічного відділення", – сказав Григоренко.

Вимагати компенсації на лікування від педагогів, Ірина ще не вирішила. Хоче, щоб директор хоча б вибачилася за те, що довели її дочка.

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