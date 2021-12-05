У Кривому Розі фанати місцевого блогера осквернили єврейську пам'ятку (відео)

Вандалами виявився гурт підлітків

Один із підлітків заліз на Ханукію і запалив смолоскип. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі на Дніпропетровщині фанати місцевого блогера під час концерту осквернили ритуальний святковий світильник юдеїв ханукію.

Про це повідомляє Днепр Оперативный.

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Інцидент стався на артмайдані біля театру ім. Шевченка. Там з вуличним концертом виступав блогер Денис Опара. Один з його фанатів настільки "надихнувся" шоу, що заліз на ханукію та запалив смолоскип. На символ світла згодом залізли і його друзі.

На місце викликали поліцію

Фанатів блогера затримали. Вони виявилися підлітками.

"Малолітніх бешкетників затримали та викликали їхніх батьків. На батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків складуть протокол. А підлітки вирушать до Криворізького районного управління поліції і там поспілкуються з працівниками ювенальної превенції", – йдеться у повідомленні.

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Покарання за вандалізм

Вандалізм, тобто осквернення, пошкодження або руйнування будівель та інших споруд, серед них пам'ятників, які не внесені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єктів єдиної транспортної системи, їхніх складових частин та іншого майна у громадських місцях, карають так:

штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або громадськими роботами на строк від 150 до 300 годин;

на строк від 150 до 300 годин; або виправними роботами на строк до двох років;

на строк до двох років; або обмеженням свободи на строк до трьох років;

на строк до трьох років; або позбавленням волі на той самий строк.

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