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У Кривому Розі "мінували" квартиру батьків Зеленського: що хотів "мінер"?

16 лютого, 13:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Поліція швидко знайшла чоловіка, і він пояснив, чому так зробив

У Кривому Розі чоловік зробив неправдиве повідомлення про мінування квартири батьків президента Володимира Зеленського. Поліція швидко знайшла "мінера" і йому тепер загрожує кілька років в'язниці.

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У вівторок, 16 лютого, в пресслужбі поліції Дніпропетровської області повідомили, що вчора ввечері зателефонував невідомий і заявив, що планує підірвати одну з квартир на території Металургійного району.

Вибухівку так і не виявили, а от "мінера" знайшли за лічені години – ним виявився 59-річний місцевий житель, якого застали в п'яному вигляді. У нього вилучили сім-картку і телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.

У поліції не вказали, що "замінована" була непроста квартира. Як стало відомо Інформатору, "мінер" погрожував підірвати квартиру батьків президента України через невдоволення своєю пенсією в 2 тис. грн.

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Після того, як до нього прийшла поліція, чоловік повідомив, що нічого не мінував і не планує, просто хоче особисто поспілкуватися із Зеленським.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 – йому загрожує від 1 до 6 років в'язниці. Правопорушник затриманий і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", восени минулого року Зеленський приїжджав до батьків – вони зустріли сина в домашній затишній обстановці.

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батьки мінування Кривий Ріг Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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