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У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе

8 серпня 2021 19:39

У Кривому Розі чоловік прийшов на ПівдГЗК з гранатами після чого на очах у співробітників заводу намагався накласти на себе руки. Потерпілому відірвало ногу, він живий і перебуває у важкому стані.

джерело: Прогримів вибух: в Кривому Розі чоловік прийшов з гранатами на прохідну ПГЗК | Відкритий
У Кривому Розі чоловік прийшов на ПівдГЗК з гранатами після чого на очах у співробітників заводу намагався накласти на себе руки. Потерпілому відірвало ногу, він живий і перебуває у важкому стані.

джерело: Прогримів вибух: в Кривому Розі чоловік прийшов з гранатами на прохідну ПГЗК | Відкритий

Увечері 8 серпня в Інгулецькому районі Кривого Рогу чоловік підірвав себе за допомогою гранати.

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Згідно з попередньою інформацією, близько шостої години вечора в поліцію надійшло повідомлення про мінування. Чоловік сказав, що вийде на лавку у дворі і підірве себе за допомогою гранати, після чого кинув трубку. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили його з чекою від вибухонебезпечного снаряду в руках.

Про це повідомляє агентство Медіа-Кривий Ріг.

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Правоохоронцям не вдалося умовити чоловіків не підривати гранату. Після вибуху він залишився живий. Зараз йому надають допомогу медики.

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