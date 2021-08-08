У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе

Увечері 8 серпня в Інгулецькому районі Кривого Рогу чоловік підірвав себе за допомогою гранати.

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Згідно з попередньою інформацією, близько шостої години вечора в поліцію надійшло повідомлення про мінування. Чоловік сказав, що вийде на лавку у дворі і підірве себе за допомогою гранати, після чого кинув трубку. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили його з чекою від вибухонебезпечного снаряду в руках.

Про це повідомляє агентство Медіа-Кривий Ріг.

Правоохоронцям не вдалося умовити чоловіків не підривати гранату. Після вибуху він залишився живий. Зараз йому надають допомогу медики.