У Кривому Розі прощаються із загиблим мером: біля входу в театр вишикувалася черга – онлайн (оновлюється)

До Криворізького драматичного театру ім. Тараса Шевченка сходяться місцеві жителі

У четвер, 19 серпня, в Кривому Розі прощаються з мером міста Костянтином Павловим, якого 15 серпня знайшли застреленим на порозі власного будинку. Прощання з Павловим проходить в Криворізькому драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Пізніше там же розпочнеться панахида.

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"Сьогодні" веде онлайн-трансляцію з місця.

9:00 Тіло Павлова привезли в театр, де вже вишикувалася черга, щоб провести його в останню путь.

9:15 Незважаючи на ранній час і будній день, біля театру вже багато людей. Жителі міста приходять з квітами, щоб попрощатися з мером.

"Очікуємо до 20 000 людей. Всім дамо можливість попрощатися з мером", – повідомили представники мерії на місці.

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9:35 На кадрах з місця видно, що біля головного входу в театр розмістили фото Костянтина Павлова з чорною стрічкою. А біля будівлі чергує кордон поліції – вулицю по периметру перекрили.

10:00 Крім рідних, колег, представників органів держвлади і місцевого самоврядування, депутатів, прийшло багато жителів Кривого Рогу.

Фото: Telegram-канал "First"

Фото: Telegram-канал "First"

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Фото: Telegram-канал "First"

10:15 Людей всередину підпускають по черзі, щоб не було натовпу і з дотриманням карантинних правил. При вході стоять поліцейські.

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

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11:00 Попрощалися з мером Кривого Рогу нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков і мер Дніпра Борис Філатов.

Філатов заявив, що ніколи не оцінює колег, так як це має робити територіальна громада. А криворіжці були ним задоволені.

А Корявченков розповів, що він спілкувався з Павловим, коли той став мером: "Було дуже багато проблем в місті. Зверталися люди і я звертався до Костянтина Юрійовича, як народний депутат до мера".

Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився в Кривому Розі в 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" і заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го і 8-го скликань.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим в своєму будинку рано вранці в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї було застрелено чиновника.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.