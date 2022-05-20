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У Кривому Розі зловили юного колаборанта: скільки йому платили рашисти

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 травня, 13:46
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Раніше підлітка поставили на облік психоневрологічного диспансеру
У Кривому Розі затримали підлітка-вандала. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кривому Розі затримали підлітка-вандала. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали підлітка, який займався вандалізмом. Він малював російську свастику "Z" та "V" на будівлях та парканах. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

Про це повідомили у Криворізькому райуправлінні поліції, передає "Перший міський".

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Що відомо?

19 травня у Мережі з'явилася інформація про хлопця, який малює терористичні символи РФ на будинках Кривого Рогу.

В опублікованому хлопцем листуванні він нібито повідомляє невідомому про те, що за таке йому платять тисячу гривень.

Підлітка затримали

Поліцейські встановили особу підлітка та затримали його. Відомо, що раніше хлопця поставили на облік психоневрологічного диспансеру.

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Наразі йде розгляд справи за наявними фактами та вирішується питання про обрання покарання для підлітка та його батьків.

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Підліток співпрацював з РФ. Фото: "Перший міський"

Вілкул заявив про штурм Кривого Рогу

Російські окупанти намагаються штурмувати Кривий Ріг. Вони щодня обстрілюють підступи до міста. Також залишається загроза можливих ракетних ударів. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

За його словами, окупанти були дуже близько під Кривим Рогом. До сьогодні українські захисники будують фортифікаційні споруди.

"І, звісно, ми одразу робили лише периметр міста. Після цього разом з тим, як наша армія била ворога і відкидала, ми йшли разом з армією і будували та й зараз будуємо фортифікаційні споруди. Враховуючи, що в нас обстріли цілодобові, штурми ворога, то будуємо непогано в інженерному плані. У нас дуже багато ліній у всіх напрямках. Водночас завжди є загроза ракет та літаків противника", – сказав Вілкул.

Він наголосив, що у Кривому Розі створили великий запас продовольства, продукти розподілені по місту. Також є запаси пального та медикаментів.

"До того ж ми вивчаємо сильні та слабкі сторони того, що відбувалося, і намагаємося робити так, щоб отримати всі плюси, і уникнути проблематики", – підсумував Вілкул.

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