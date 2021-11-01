У Кривому Розі помер призовник, якого знайшли непритомним біля казарми. У поліції є дві версії

Молодий військовий ніч провів у лікарні непритомний, але вранці помер

У Кривому Розі помер військовослужбовець. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі у лікарні помер 21-річний військовослужбовець. Його знайшли 31 жовтня непритомним із травмою голови біля казарми.

Про це повідомляє ТСН.ua .

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Військовий помер уранці 1 листопада.

Подробиці

Призовника знайшли на території військової частини №3011 Нацгвардії України. У військового діагностували черепно-мозкову травму та струс мозку. Його прооперували у міській лікарні, потім перевели до реанімації. Солдат перебував під апаратом штучної вентиляції легень. Однак, незважаючи на старання лікарів, урятувати його не вдалося.

Справою зайнялися Державне бюро розслідувань та прокуратура.

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Версії смерті

Як повідомляє сайт "Перший міський", через смерть військовослужбовця відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці розглядають дві версії:

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень товаришами по службі,

самогубство.

Поки що причетних до смерті не знайшли. До розслідування залучать поліграфолог.

Осінній призов в Україні

1 жовтня, в Україні розпочався осінній призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань.

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Перші відправки до військ планується розпочати 5 жовтня, а завершиться призов 21 грудня. Призовуть на службу 13 575 людина:

до лав Збройних Сил – 6500 людина;

у Національну гвардію – 4775 людина;

до Державної прикордонної служби – 1700 людина;

у Державну спеціальну службу транспорту – 600 людина.

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