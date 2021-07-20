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У Кривому Розі затримали пацієнта психіатричної лікарні, підозрюваного у вбивстві санітара

20 липня 2021 13:23

Богдан Приходько Богдан Приходько

Втікач ховався від поліцейських під ліжком

Підозрюваного затримали в 50 км від місця злочину. Фото: колаж "Сьогодні"

Підозрюваного затримали в 50 км від місця злочину. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці Кривого Рогу затримали підозрюваного у вбивстві 54-річного санітара Гейковской обласної психоневрологічної лікарні пацієнта медустанови з шизофренією, який ймовірно скоїв убивство під час втечі. Про це повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області у вівторок, 20 липня.

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Зазначається, що втікач був виявлений в одному з приватних будинків села Зелене, що недалеко від Інгульця, в 50 км від місця злочину. Від поліцейських підозрюваний ховався під ліжком.

За фактом вбивства 54-річного медпрацівника відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, 19 липня під Кривим Рогом в Гейковській обласній психоневрологічної лікарні пацієнт вбив медбрата і втік, в зв'язку з чим в Криворізькому районі був введений план-перехоплення.

За інформацією головного лікаря Гейковської психоневрологічної лікарні Миколи Жука, пацієнт був хворий на шизофренію.

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"Йому 21 рік, інвалід другої групи, знаходився у нас на лікуванні більше двох місяців. Стан ніколи не був стабільним, періодично погіршувався. О 3 годині ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав і ніжкою від стільця вдарив його в скроню" , – сказав медик.

Також повідомлялося, що підозрюваний раніше був засуджений за викрадення автомобіля і відбував умовний строк.

Раніше повідомлялось, що в Білгороді-Дністровському Одеської області з психіатричної лікарні виписують пацієнтів – родичі шоковані і бояться залишатися вдома зі своїми хворими рідними.

Новини "Сьогодні" також повідомляли, що в Харкові затримали психічно хворого, підозрюваного у звірячому вбивстві матері .

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