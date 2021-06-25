За катастрофу літака МАУ відповідальний Іран: Україна підтримала звинувачення Канади

Україна і держави-партнери вважають, що Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права

Звіт групи судових експертів Канадипідтверджує, що цивільні і військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття лайнера "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) в 2020 році, а також зневажливе ставлення до людського життя іранською владою.

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Про це йдеться у заяві українського МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві України підкреслили, що звіт підтверджує позицію України про наявність системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані.

"Спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує ніякої критики! Факти очевидні: Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей", – йдеться в заяві.

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У МЗС також зазначили, що Україна і держави-партнери вважають, що Іран повинен бути притягнутий до відповідальності і забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права через грубі порушення Чиказької і Монреальської конвенцій.

"Серед іншого, це включає обов’язок забезпечення Іраном об’єктивного і неупередженого кримінального розслідування і притягнення усіх винних до відповідальності, а також вжиття Іраном заходів, спрямованих на недопущення аналогічних трагедій в майбутньому", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, згідно з новою доповіддю уряду Канади, цивільне і військове керівництво Ірану несе повну відповідальність за катастрофу лайнера "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерана у 2020 році.

Раніше в цьому місяці президент України Володимир Зеленський домовився з Трюдо координувати дії у справі про збитий Іраном літак.

Також повідомлялося, що Іран почав виплату компенсацій родичам збитого літака – деякі сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.