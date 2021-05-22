У Криму винищувач "виплюнув" російських пілотів: катапульта спрацювала на землі

Обидва льотчики вижили, проте технік, який готував літак до вильоту, отримав опіки

Винищувач Су-30СМ / фото: militaryarms.ru

В окупованому Росією Криму два льотчики примусово катапультувалися з винищувача Су-30СМ, який стояв на землі, обидва залишилися живі.

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Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс.

Позаштатне катапультування льотчиків з винищувача сталося 21 травня ввечері на аеродромі у міста Саки при підготовці до вильоту. Хоча льотчики і не постраждали, технік отримав термічні опіки, повідомило джерело агентства.

На місці події фахівці обстежують літак, повідомляє РБК.

Нагадаємо, схожий інцидент стався в березні 2021 року під Калугою. Тоді на бомбардувальнику Ту-22М3 під час планової підготовки до польоту сталося нештатное спрацьовування системи катапультування. Три члени екіпажу загинули: їм забракло висоти для розкриття парашутів, і вони розбилися при падінні.

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Є дві основні версії спрацьовування системи примусового катапультування: людський чинник або технічна несправність.

Перемикач "примусового покидання" розташований у кабіні Ту-23М3 по ліву руку від командира. Колишні військові льотчики на авіаційних форумах зазначають, що перемикач розташований таким чином, що його можна зачепити рукавом, наприклад, зимової хутряної куртки.

Також нагадаємо, що в травні-2020 в Криму розбився російський вертоліт Мі-35, були жертви.