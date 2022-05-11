Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України ⚽ Збірна України - Боруссія: онлайн 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
СЬОГОДНІ Новини України

У Криму не привітали з 9 травня останню живу учасницю Ялтинської конференції

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 13:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами доньки Галини Романько, таке відбувається не вперше
Ветерана Галину Романько не привітали з Днем Перемоги в окупованому Криму. Фото: колаж "Сьогодні"
Ветерана Галину Романько не привітали з Днем Перемоги в окупованому Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

У Криму не привітали з Днем Перемоги учасницю Ялтинської конференції, яка живе на окупованій території. 96-річну ветеранку Галину Романько проігнорували влада регіону та мерія міста Сакі. За словами доньки Галини, таке відбувається не вперше.

Про це донька ветерана Тетяна розповіла виданню "Подъем".

Реклама

"Ні влада Криму, ні адміністрація міста, ні рада ветеранів – ніхто абсолютно не привітав. Тільки як завжди щороку з Кремля прийшла велика листівка. Два роки тому маму не привітали з ювілеєм Ялтинської конференції, потім їм дали по голові і всі одразу побігли вибачатися. А зараз ніхто нічого. Така ось петрушка. Прикро, безумовно. Ми її одягли: медалі, кітель, з квіточками сфотографували, купили цукерок, полунички, зробили їй таке свято, але це ми – діти її. Не ці подарунки потрібні, сумки, сітки, але можна елементарно прийти, три гвоздики вручити людині і привітати", – розповіла Тетяна.

Вона назвала це "страшним свинством".

Що відомо про Галину Романько?

Під час Великої Вітчизняної війни Галина Романько була медсестрою, а в лютому 1945 року працювала у санаторії у Саках, де базувалися представники англійської та американської делегації на Ялтинській конференції.

Співробітники медустанови зустрічали гостей на аеродромі та виступали перед ними з концертами.

Реклама

96-річна ветеран Галина Романько

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26350
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 160
Гелікоптери
4
Танки 1187
Танки
5
ББМ 2856
ББМ
6
Артилерія 528
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1997
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Алмаз - бельгійська вівчарка-сапер кінологічної служби ЗСУ в Київській області. Молодий пес нещодавно розпочав кар’єру розшукувача мін, але вже довів свій талант і ефективність. За два місяці війни Алмаз знайшов сотні вибухонебезпечних приладів, які ворог залишив по собі.
Історія і відео
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31718.6

Bitcoin Cash (BCH)

242.68

Binance Coin (BNB)

314.23

Ethereum (ETH)

2431.95

Litecoin (LTC)

82.27

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,87 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.87

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти