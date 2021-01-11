У Криму рівень води впав нижче "мертвого" об'єму: вже качають з водоспадів

"Влада" Ялти вирішила, що у водоспадах Учан-Су і Масандрівському води в надлишку

В окупованому Росією Криму тривають серйозні проблеми з питною водою. І навіть попри опади, що випали в останні дні, водосховища, які живлять Ялту, наповнилися лише саму дещицю.

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Про це з посиланням на підконтрольну Росії "главу Ялти" Яніну Павленко повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

"За ці святкові дні, попри дощі і сніг, притоки були зовсім маленькі, водосховища отримали близько 20 тисяч метрів кубічних. У Загірському водосховищі при паспортному обсязі має бути 27 млн 800 тис., мертвий об'єм – 2 млн 500 тис., на сьогодні – 2 млн 42 тис. Щасливенське водосховище – має бути 11 млн 800 тис., мертвий об'єм – 100 тис., на сьогодні у нас залишки – 2 млн 390 тис." , – повідомила Павленко.

Однак, з огляду на обурення місцевих жителів, в Ялті обіцяють пом'якшити графік подачі води в житлові будинки: воду подаватимуть вісім годин на добу замість колишніх шести. За словами Павленка, це стало можливим після підключення альтернативних джерел води, повідомляє Інтерфакс.

Раніше воду жителям Ялти подавали з 6 до 9 години ранку і з 18 до 21 години вечора, проте люди скаржилися, що не встигають в ці години зробити все по дому. Тому з 12 січня водогін працюватиме з 6 до 10 ранку і з 18 до 22 годин.

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За словами чиновниці, пом'якшити графік дозволило використання альтернативних джерел – озера Могабі, яке живить наповнений водоспад Учан-Су, Масандрівського водоспаду й інших. Однак вона визнала, що притоки в два водосховища регіону залишаються незначними.

Нагадаємо, вже нового року стало відомо, що в Криму пересохло Аянське водосховище, водою з якого користуються жителі всього Сімферополя.

Відео: Сьогодні

Також нагадаємо: щоб хоч якось вийти з ситуації з водою, в Ялті почали встановлювати в школах і дитячих садах ємності для води.

А тим часом, окупаційна влада Криму придумали чергове "ноу-хау": тепер для забезпечення півострова водою використовуватимуть водоспади. А воду для Ялти збираються брати з озера Могабі.

Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

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