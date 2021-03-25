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У Криму висихають водосховища: де зріє екологічна катастрофа?

25 березня, 17:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Деякі водойми живилися дніпровською водою, але тепер приплив вичерпався

Підконтрольне Росії "Міністерство житлово-комунального господарства" окупованого Криму опублікувало нові дані про наповнюваність водосховищ півострова. З нього випливає, що на вівторок, 23 березня, на "мертвому обсязі" досі залишаються велике Сімферопольське і Загірське водосховища.

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До цієї позначки невблаганно наближаються Баланівське, Старокримське і Тайганське водосховища.

Досить непогана ситуація в Щасливенському і Білогірському водосховищах. Перше з них використовується для водопостачання регіону Великої Ялти, друге – забезпечує зрошення земель у долині річки Біюк-Карасу та живлення Тайганського водосховища.

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Розташовані на Керченському півострові Самарлинське і Ленінське водосховище, які раніше заповнювався дніпровською водою з Північно-Кримського каналу, теж заповнені на дві третини від традиційного обсягу.

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Свого часу потужне Партизанське водоймище, що живить столицю автономії Сімферополь, заповнене водою всього лише на третину свого обсягу, і тільки питання часу, коли слідом за висохлим Сімферопольським підійде до "мертвої" позначки і воно з подальшим виникненням екологічної катастрофи.

Партизанське водосховище міліє

Партизанське водосховище міліє

Нагадаємо, 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання т.зв. глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов заявив, що "за притоками в водосховища особливо хвалитися нічим" і констатував, що в Криму пересохли ще два водосховища.

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Також повідомлялося, що на початку лютого найбільш близькими до "мертвого обсягу" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

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Всі подробиці в спецтемі Водопостачання в Крим

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вода Крим Сімферополь Керч водопостачання водосховище

Джерело: Сьогодні

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