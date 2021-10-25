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СЬОГОДНІ Новини України

У Криму закуплять мобільні холодильники, щоб зберігати тіла померлих від COVID-19

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 жовтня, 17:31
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Ситуація з коронавірусом на півострові вже критична, на морги йде велике навантаження
У Криму критична ситуація із захворюваністю на коронавірус.
У Криму критична ситуація із захворюваністю на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Криму погіршується ситуація з коронавірусом. Морги не справляються з навантаженням під час нової хвилі COVID-19.

Про це повідомляє "Медуза".

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Жителі Сімферополя неодноразово скаржилися на те, що їм видавали тіла померлих родичів в поганому стані.

"Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні", – пояснюють в "МОЗ".

Мобільні холодильники

Для зберігання тіл померлих розглядається можливість закупівлі мобільних холодильників. Це необхідно, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих в більш-менш належному стані.

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Ситуація на півострові

За останню добу на окупованому Росією півострові виявили 655 нових хворих. З початку пандемії в Криму захворіли ковідом понад 92 тисяч людей, 2,9 тисячі померли.

У Криму з 30 жовтня по 7 листопада оголошені неробочі дні. А з 25 жовтня заселятися в готелі і санаторії, ходити в кіно, торгові центри та кафе можна тільки по QR-коду.

Обмеження для літніх людей

З 25 жовтня окупаційна влада заборонила жителям Криму від 65 років виходити з дому. Люди похилого віку можуть залишати будинки тільки в разі загрози життю і здоров'ю. Крім того, окупанти вирішили скасувати пільговий проїзд у транспорті для цієї вікової категорії.

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