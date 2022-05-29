У Криму заборонили класти до лікарні цивільних – Генштаб ЗСУ

До того ж у медзакладах збирають донорську кров

У Криму не приймають людей у лікарнях. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат в Україні. Тому в окупованому Криму припинили приймати цивільних до лікарень, щоб звільнити місця для поранених військових. Також збирають донорську кров.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові", – розповіли у відомстві.

Аваков поділився секретною інформацією від крота у Генштабі Росії

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив нові дані про втрати російських військ в Україні. Він повідомив, що вдалося знову одержати внутрішню штабну інформацію Росії 28 травня. Про це Аваков написав у Telegram.

За його даними, безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 33 812 осіб. ПВК – 8903 загиблих.

"Разом 42 715 загиблих", – повідомив Аваков.

Він зазначив, що Генштаб ЗСУ вважає консервативнішим і показує цифру 30 000.

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"Зазначу, що порівняно з майже місяць тому отриманим ворожим зведенням, динаміка смертей серед ПВК сповільнилася – було 7869 втрат на 30 квітня, а на сьогодні 8903. Найімовірніше, різко скоротилася кількість найманців, які беруть участь у боях. Бажаючих все менше. І це добре. ", – констатував Аваков.

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