У Луцьку стартує опалювальний сезон: кому дадуть тепло першочергово

Роботу котелень переводять з літнього режиму роботи в зимовий

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

11 жовтня в Луцьку стартує опалювальний сезон. Спочатку тепло дадуть в медичні установи і навчальні заклади.

Про це повідомив керівник ДКП "Луцьктепло" Іван Скорупський агентству "Волинь Post".

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Роботу котелень переводять з літнього режиму роботи в зимовий

У Луцьку з 11 жовтня розпочався опалювальний сезон. Роботу котелень переводять з літнього режиму роботи в зимовий.

Як розповів Скорупський, переведення обладнання в зимовий режим передбачає тимчасову зупинку котелень та роз’єднання мереж спарених котелень, через що тимчасово припинять подачу гарячої води для їхніх споживачів.

Кому відразу дадуть тепло?

Спочатку тепло подадуть у медичні установи та навчальні заклади, а після – населенню та іншим споживачам.

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"Ще не було такого, щоб всі об'єкти одночасно були з теплом. Підготовка відбувається поступово", – зазначив Скорупський.

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

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"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Якою буде погода в Україні у жовтні?

Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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