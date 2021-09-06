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В "ЛНР" через аварію на шахті загинули гірники – ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 вересня, 23:13
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Офіційної інформації поки немає. Про загибель дев'яти гірників повідомили сепаратисти
Офіційної інформації про трагедію поки немає / Колаж "Сегодня"
Офіційної інформації про трагедію поки немає / Колаж "Сегодня"

На шахті "Червоний партизан" в Червонопартизанську (тимчасово окупована територія України), ймовірно, загинули дев'ять гірників.

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Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформаційні канали невизнаної так званої "Луганської народної республіки".

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Що відомо

За наявною інформацією, обірвався канат транспортної кліті, в якій знаходилися шахтарі. Дев'ять людей, за попередніми даними, загинули. Всього в момент обриву канату в кліті перебували 25 людей. На місці трагедії працюють рятувальні служби.

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На жаль, аварії на українських шахтах відбуваються.

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