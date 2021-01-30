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У травні почнеться масова вакцинація українців від коронавірусу – Ляшко

30 січня, 11:45

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Головний санітарний лікар запропонував 25 травня перевірити доступність вакцини

Масова вакцинація українців від коронавірусу почнеться в Україні через чотири місяці.

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Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

В ході інтерв'ю Ляшко прокоментував інформацію видання The Economist. Воно передбачає, що українці матимуть широкий доступ до вакцини від COVID тільки 2023 року.

"Оскільки я володію конфіденційною інформацією і не вірю в публікацію The Economist, яка не посилається ні на які джерела", – сказав Ляшко.

Він запропонував інтерв'юеру зафіксувати дату 25 травня. Прийти цього дня до МОЗ і подивитися, має Україна доступ до масової вакцинації чи ні.

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На уточнююче питання, чи вважає він, що через чотири місяці в Україні почнеться масова вакцинація, Ляшко відповів: "Так".

Раніше ми повідомляли, що європейська комісія прийняла рішення ввести експортний контроль за вакцинами від COVID-19.

Попередньо причиною для такого рішення послужив скандал навколо AstraZeneca, яка через виробничі неполадки оголосила про 60-відсоткове скорочення обсягів поставок свого препарату.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцина коронавірус COVID-19
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