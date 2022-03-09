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У Маріуполі – гуманітарна катастрофа: люди готують на вогнищах та збирають дощову воду

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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9 березня, 13:43
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Якщо найближчим часом українські війська не деблокують місто, у Маріуполі розпочнеться голод
У Маріуполі немає світла, води, зв'язку
У Маріуполі немає світла, води, зв'язку / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 березня Маріуполь перебуває у повному оточенні російськими військами, у місті вже розпочалася гуманітарна катастрофа. Про це повідомляє кореспондент Україна 24 .

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Через обстріл у Маріуполі немає електрики, води та газу. Немає зв'язку. Окупанти не пропускають у місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних "зеленим коридором".

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Люди збирають дощову воду для пиття, їсти готують на вогнищі на вулиці, а загиблих сусідів ховають прямо у дворах. Тих, кого нікому поховати, лежать прямо на вулицях міста, доки комунальники їх не заберуть і поховають у братських могилах.

Величезна кількість будинків зруйновано, а люди знаходять притулок у бомбосховищах та релігійних спорудах, але ворог обстрілює й ці споруди.

Ситуація у Маріуполі

8 березня на перехресті проспекту Миру та вулиці Торгової у Маріуполі був ворожий авіаналіт Російські війська підступно намагаються скористатися розчищеним гуманітарним коридором , щоб увійти до міста. Крім того, цього ж дня від зневоднення померла дитина .

Спроби евакуації із Маріуполя

Ні 6, ні 5 березня евакуація місцевих жителів із Маріуполя не відбулася. Росіяни обстрілювали місця скупчення людей, які хотіли евакуюватися з міста та зірвали домовленості щодо безпечного виведення українців із Маріуполя.

Також у місто не зміг дістатися гуманітарний конвой, відправлений із Запоріжжя. Він має привезти жителям Маріуполя медикаменти та продукти першої потреби.

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