В Маріуполі мати привела в садочок жорстоко побиту дитину (відео)

25-річна мати запевняє, що дитина травмувалася під час ігор зі своєю молодшою сестрою

У Маріуполі мати привела 4-річного сина в дитсадок з численними синцями, подряпинами та гематомами. Синці на обличчі чотирирічного Богдана у садочку помітили одразу. Мати пояснила – хлопчик упав, та вихователі не повірили. Зателефонували до поліції та Соцслужби.

Новини "Сьогодні" з'ясовували, що сталося в Маріуполі.

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У дитсадку кажуть – Богданчика тиждень не було. Як сказала мама, через хворобу. Та коли малюк повернувся, вихователі жахнулися.

"Ушкодження на обличчі. Їх було багато. І на вухах. На шиї. Як подряпини якісь. Ми дитинку забрали від мами. І відразу зателефонували до відповідних служб. Богданчика шпиталізували. Коли обстежили, виявилось – побитий увесь!", – розповіла в.о. завідуючої дитячого садочка Валентина Довгаль.

Дитину передали в лікарню

Медичний директор маріупольської міської лікарні №4 Андрій Серветник повідомив, що стан дитини при надходженні – середньої важкості. На шкірі дитини були синці та подряпини. Синці були на голові і тілі.

Навідати сина до лікарні мама не прийшла. Жодного разу за 2 дні. "Сьогодні" повідомила – бо немає грошей на проїзд.

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Як мати пояснює ситуацію

25-річна Людмила Романченко запевняє: сина ніколи не била. Мовляв, синці, бо хлопчик впав, а подряпала його дворічна сестра

"У нього ось тут був синець. І ось тут. Ну, там і подряпини, так. Я не заперечую. Були. Те, що Соня, вони коли балуються, Соня його теж може вдарити. Діма казав, ну мій співмешканець, ось тут у нього шишка. Він упав", – розповіла Людмила Романченко, мати Богдана.

Та словам матері копи не повірили. Почали перевірку. І порушили кримінальне провадження

Дитину била сама мати

У поліції встановили, що 25-річна матір лупцювала сина та спричинила йому тілесні ушкодження.

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"Окрім того, що насилля над дітьми – це кримінальний злочин, такі знущання неабияк позначаються не тільки на тілі, а й на психіці малечі. У неї виникає, по-перше комплекс неповноцінності. Відносини, які є батьків у родині, діти беруть і транслюють, коли будуть будувати власні стосунки. Дитина, коли виростає у дорослу людину буде шукати подібні стосунки і вважати їх нормою", – говорить психолог Олена Лізвінська

Поки триває розслідування, хлопчика матері соцслужба не повертатиме. Кажуть, родина вже перебуває на обліку. Тепер 25-річну Людмилу можуть позбавити бАтьківських прав. Щодо дворічної сестри Богданчика – з нею працюватимуть психологи. Після чого вирішать і її подальшу долю.

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