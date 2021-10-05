У Маріуполі чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку: йому винесли вирок

Це сталося в Центральному районі міста. Зловмисник затягнув дитину за покинутий дитсадок

У Маріуполі винесли вирок ґвалтівнику. Фото: колаж "Сьогодні".

У Маріуполі суд виніс вирок чоловікові, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Його засудили до 12 років перебування у в'язниці.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Подробиці НП

У червні 2019 року в Центральному районі Маріуполя 29-річний місцевий житель зустрів 10-річну дівчинку, яка прямувала на заняття до комп'ютерної академії.

Погрожуючи дитині фізичною розправою, зловмисник завів її за сарай на території колишнього дитячого садка, став погрожувати ножем і скоїв протиправні дії сексуального характеру.

Ґвалтівника визнали винним. Фото: pexels.com

Вирок суду

Вироком Жовтневого районного суду 29-річний житель Маріуполя визнаний винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Суд призначив ґвалтівнику покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Що говорить сам зловмисник

На суді чоловік відмовився давати свідчення, не розкаявся, а також не визнав своєї провини.

Суд визнав винним насильника. Фото: Інформатор.

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