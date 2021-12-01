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У Маріуполі чоловік накинувся з ножем на кондукторку після прохання показати COVID-сертифікат (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 грудня, 20:57
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Поліція поки встановлює особу агресивного пасажира, який влаштував конфлікт

У Маріуполі виник конфлікт в автобусі. Кондукторка перевіряла COVID-сертифікати, а у відповідь один із пасажирів дістав ножа і погрожував відрізати язики та голови оточуючим.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні" Артема Попова.

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Чоловіку не сподобалось, що кондуктор вимагає від іншого пасажира сертифікат про вакцинацію. Без нього у транспорт у "червоній" зоні не пускають. Зчинилася сварка, яка тривала кілька хвилин. Аж поки за жінку не вступилися двоє молодиків, які також їхали в автобусі. Чоловіки спробували вгамувати противника вакцинації, але виявилося навпаки: лише розлютили. Просто у салоні автобуса агресивний пасажир дістав ножа і почав погрожувати хлопцям розправою.

З кондукторкою таке вперше за 30 років роботи

Озброєний ножем чоловік намагався підійти до двох хлопців, із якими виник конфлікт. Та у цей момент на його шляху стала кондукторка.

Він нецензурно висловлювався та кричав, що "відріже голови та язика".

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"Сьогодні" розшукали кондукторку. За 30 років роботи таке з Оленою Холод сталася вперше. Зізнається, налякалася. Чоловік поводився неадекватно.

"Коли хлопці почали йти сюди вперед із заднього майданчика. Жінка сиділа ось тут виходить на сидінні. І закричала "не випускай, у нього ніж". Коли ми почали кричати, що викличемо поліцію він швиденько вийшов. Дякую, водій зачинив двері. Всі, ми поїхали", – розповіла кондукторка.

Слова очевидця

Пасажир з ножем налякав усіх. Він кидався на хлопців, коли у салоні було повно людей. Анастасія саме їхала додому від подруги.

"Усі дуже злякалися. Я не пам'ятаю, чи були діти. Але це був би жах, якби там були діти", – розповіла жителька Маріуполя Анастасія Півень.

Що кажуть в поліції

Чоловіка, який влаштував скандал, поки не затримали. Заяв до поліції не подавали. Та все одно правоохоронці тепер його розшукують.

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"На даний час поліцейські запросили відео з камер, які знаходилися у транспортному засобі. Та встановлюють особу цього чоловіка", – розповіла речниця поліції Маріуполя Мирослава Попова.

Що загрожує чоловікові за подібну витівку, у поліції нам поки не повідомляють, мовляв, треба
спершу допросити усіх учасників конфлікту.

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