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У Маріуполі виявили нову братську могилу з більш ніж сотнею тіл

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 липня, 14:51
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Окупанти не збираються ексгумувати тіла
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Маріуполі знайдено нову братську могилу за адресою вул. Київська 53. У ній з кінця лютого знаходиться більше сотні тіл. Про це написав радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена. Окупаційна влада настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні. Центральний район. Вул. Котляревского 8-а в двох кроках від "гуманітарного штабу" могили з квітня. Досі", — написав він.

Андрющенко опублікував відео з місця подій.

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Ситуація в Маріуполі

Днями місцеві жителі, яких росіяни залучили до розбирання завалів, підірвалися на гранаті. В підлітка чисельні осколкові поранення, у чоловіка поранення легенів, живота. Обидва в реанімації у тяжкому стані. Андрющенко попередив, що робота на розборі завалів небезпечна.

У тимчасово окупованому Маріуполі планується перша вистава на 10 вересня — там, де росіяни скинули бомбу та вбили сотні людей. Російська авіація 16 березня завдала удару по драмтеатру, в бомбосховищі якого переховувались близько тисячі цивільних людей. Внаслідок цього була зруйнована центральна частина будівлі театру, через запеклі бої до завалів неможливо дістатися і встановити кількість жертв.

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Також Андрющенко розповідав, що в Маріуполі катастрофічна нестача води – місцеві жителі вже збирають воду з калюж. Водночас окупанти брешуть, що проблему "вигадала українська пропаганда".

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