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У Мелітополі зранку прогримів вибух, чути стрілянину

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 травня, 11:51
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Від вибуху в мешканців міста мало не повилітали шибки в будинках
Подробиці про вибух уточнюються
Подробиці про вибух уточнюються / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Мелітополя пролунав вибух, який чули майже у всіх районах. За свідченням місцевих жителів, у будинках мало не вилетіли шибки, а стіни будівель вібрували. Про це пише РІА "Мелітополь".

Містяни пишуть у соцмережах, що окупанти підірвали залізницю, проте дані про це не підтверджені, і якщо це правда, то окупанти її приховуватимуть.

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Крім того, біля "Зеленої поліклініки", яка розміщується поряд з комендатурою російських окупантів, підірвали гранату, після чого на вулиці Шмідта неподалік чули звуки перестрілки.

Ситуація в Мелітополі

У Мелітополі українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти намагаються це приховати і почали зганяти злобу на населенні.

Росіяни заставляють українських дітей надягати георгіївські стрічки. У школах, де директори співпрацюють з окупаційними військами, педагоги змушують учнів читати віршики про війну. Все це відбувається без згоди батьків. Окупанти нав'язують свою ідеологію, щоб знищити українську ідентичність у свідомості дітей.

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Раніше ми повідомляли, що в Якимівці Мелітопольського району сталася "самоліквідація" залізничного мосту. Міст російські окупанти використовували для перекидання військ та пального з Криму, а також для вивезення награбованого.

Вогонь ведеться по всій лінії фронту, білоруси поки що не перейшли кордон, а росіяни наступають на Донбасі – найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ дивіться у блозі Олексія Бурлакова для каналу "Україна 4.5.0"

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