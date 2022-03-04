У Мелітополі військові РФ захопили телевежу та запустили своє мовлення

Наразі телевежа знаходиться під контролем окупантів

Загарбники встановили своє обладнання на телевежі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі російсько-окупаційні війська оточили телевежу. Про це повідомляє прес-центр Запорізької військової обласної адміністрації.

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", – йдеться у повідомленні.

Крім того, джерела в СБУ повідомили, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі міста та розпочали трансляцію російських телеканалів.

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Ситуація у Мелітополі

1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже складна ситуація через вторгнення РФ в Україну. Він нагадав, що Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.

Тоді на вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів . Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.

2 березня у Мелітополі окупанти відкрили стрілянину по мирному натовпу, який намагався їх видавити із міста.

Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).

Ситуація у Маріуполі

Ворог цілеспрямовано б'є саме по мирним жителям та інфраструктуру Маріуполя. Внаслідок обстрілу 1 березня поранено 21 особу. Обстріл району Кірова було здійснено ракетою "Точка У" з касетною бойовою частиною, призначеною для знищення живої сили.

Національна поліція України документує наслідки обстрілу у житловому районі Маріуполя.

Напередодні ЗС РФ продовжили наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя та Маріуполя . Раніше російські окупанти знову вдарили по Маріуполі, було поранено десятки мирних жителів .

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В обложеному Маріуполі російські окупанти створюють гуманітарну катастрофу .

Окупанти анонсували ракетний удар по Києву

Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що завдасть ударів високоточною зброєю по об'єктах у Києві.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

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За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.