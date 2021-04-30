У МЗС різко розкритикували марш на пам'ять про СС "Галичина" в Києві

Міністерство закордонних справ України засудило марш пам'яті дивізії СС "Галичина", що пройшов в центрі Києва 28 квітня.
Про це повідомили 30 квітня у прес-службі МЗС.
"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС", – йдеться в комюніке.
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Дипломати нагадали, що в Україні заборонена пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалізму, і що 8 травня в Україні вшанують пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів.
"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства" , – додали в МЗС.
Марш вишиванок до 78-річчя створення СС "Галичина" відбувся 28 квітня. Близько 500 учасників пройшли колонами від Арсенальної площі до Майдану Незалежності, а на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні розвісили банер. При цьому вони скандували гасла і співали пісні.
Нагадаємо, що напередодні Ізраїль вже теж засудив марш, розцінивши це як прославляння поплічників нацистів. В Єрусалимі зажадали реакції від президента Володимира Зеленського.
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