У МЗС різко розкритикували марш на пам'ять про СС "Галичина" в Києві

Українська влада засуджує будь-яке прославляння Ваффен-СС і нагадує, що націонал-соціалістична ідеологія заборонена в країні

Міністерство закордонних справ України засудило марш пам'яті дивізії СС "Галичина", що пройшов в центрі Києва 28 квітня.

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Про це повідомили 30 квітня у прес-службі МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС", – йдеться в комюніке.

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Дипломати нагадали, що в Україні заборонена пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалізму, і що 8 травня в Україні вшанують пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів.

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"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства" , – додали в МЗС.

Марш вишиванок до 78-річчя створення СС "Галичина" відбувся 28 квітня. Близько 500 учасників пройшли колонами від Арсенальної площі до Майдану Незалежності, а на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні розвісили банер. При цьому вони скандували гасла і співали пісні.

Нагадаємо, що напередодні Ізраїль вже теж засудив марш, розцінивши це як прославляння поплічників нацистів. В Єрусалимі зажадали реакції від президента Володимира Зеленського.

Більше про міфи і факти про українську дивізію СС читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".