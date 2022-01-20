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У МОЗ назвали ефективні ліки проти COVID-19 – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 січня, 13:40
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Уряд підписав кілька договорів на постачання препаратів
Українці можуть лікувати коронавірус пігулками. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці можуть лікувати коронавірус пігулками. Фото: колаж "Сьогодні"

Українці можуть лікувати коронавірусну хворобу спеціальними ліками. Для цього у лікарні закупили кілька тисяч препаратів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Лікарські препарати проти COVID-19

Для лікування у стаціонарах закуплено "Ремдесевір" (більше 66 тисяч флаконів) та "Тоцилізумаб" (більше 3 тисячі флаконів).

Також підписано договір на постачання 300 тисяч курсів "Молнупіравіра" – препарату для амбулаторного лікування COVID-19, щоб убезпечити, насамперед, групи ризику від переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості до середнього та тяжкого.

Крім того, підписано попередній договір про закупівлю 300 тис. курсів лікування препаратом "Паксловід".

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Таблетки від COVID-19: що про них відомо

У світі вже є таблетки "Молнупіравір" від COVID-19. Фармацевтична компанія Merck заявляє, що вони мають механізм, який працюватиме проти "Омікрону" та інших штамів, повідомляє Reuters, пише Укрінформ.

"Ми впевнені, що ці таблетки будуть ефективні проти "Омікрону". Цей механізм на молекулярному рівні діятиме проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанту, який може з'явитися", – заявив глава компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров'я, організованій JP Morgan.

Даних щодо дії препарату "Молнупіравір" проти "Омікрону" поки немає. Після використання таблеток ймовірність госпіталізації та смерті знизилася на 30%. Дослідження проводилося на 1433 пацієнтах у листопаді.

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Більш ранні дослідження показували ефективність 50%.

Препарат був схвалений американським Агентством з продовольства та медикаментів (FDA) минулого місяця. Також його вже схвалили та планують закуповувати в інших країнах, включаючи Велику Британію, Японію та Індію.

Українські інфекціоністи розглядають лікування COVID-19 за допомогою таблеток, але відповісти на питання про точну дату старту поки що важко.

Своєю чергою в МОЗ не виключають, що, наприклад, таблетки "Молнупіравір" можуть з'явитися в Україні в першому кварталі 2022 року.

Раніше про цей препарат висловився голова відомства Віктор Ляшко. Він заявив, що Україна планує його закуповувати.

"Таблетки проти коронавірусу у світі вже використовують. Щодо цього препарату – не вивчав. Поки що нічого не скажу", – повідомив сайту "Сьогодні" інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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