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COVID-сертифікат. Розповідаємо, як його продовжити

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 вересня, 18:26
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Дію "зелених" COVID-сертифікатів міжнародного зразка продовжили до 365 днів
Як продовжити дію COVID-сертифікату. Колаж: "Сьогодні"
Як продовжити дію COVID-сертифікату. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет міністрів України продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів міжнародного зразка до 365 днів з дня введення останньої дози. Вони доступні після повного курсу вакцинації від COVID-19. У МОЗ пояснили, що робити з документами, які були видані до постанови.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Цифровий COVID-сертифікат:

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Щоб продовжити строк дії цифрового COVID-сертифікату, необхідно зайти в додаток "Дія" та за місяць до закінчення його дії — видалити документ і згенерувати новий сертифікат.

Паперовий COVID-сертифікат:

Після завершення дії паперового COVID-сертифікату, необхідно повторно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він надав нове міжнародне свідоцтво, яке буде діяти протягом наступних пів року.

Зелений і жовтий сертифікати вакцинації

  • Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від COVID-19, тобто людина повністю вакцинована. Термін дії один рік із моменту завершення курсу щеплення.
  • Жовтий сертифікат – після першої дози щеплення. Людина може користуватися тими ж послугами, що і при зеленому сертифікаті. Відвідувати, наприклад, громадські заклади харчування або спортивний заклад, але строк дії жовтого сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів.

Головний санітарний лікар Ігор Кузин зазначив, що головна різниця між сертифікатами – строк дії. При наявності та зеленого, і жовтого COVID-сертифікатів будуть надаватися привілеї під час посилення карантину, наприклад, на вільне відвідування спортзалів і ресторанів.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

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Згідно з постановою Кабміну, сертифікат містить в собі наступну інформацію:

  • прізвище, ім'я власника українською мовою;
  • дату народження власника;
  • унікальний номер сертифіката;
  • кінцеву дату терміну дії сертифіката;
  • дані про повний курс вакцинації від COVID-19;
  • інформацію про факт одужання від COVID-19 і/або про тестування на COVID-19.

Фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук
Фото COVID-сертифікатів в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які викликала пандемія.

"Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими",– написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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