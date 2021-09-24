COVID-сертифікат. Розповідаємо, як його продовжити

Кабінет міністрів України продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів міжнародного зразка до 365 днів з дня введення останньої дози. Вони доступні після повного курсу вакцинації від COVID-19. У МОЗ пояснили, що робити з документами, які були видані до постанови.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Цифровий COVID-сертифікат:
Щоб продовжити строк дії цифрового COVID-сертифікату, необхідно зайти в додаток "Дія" та за місяць до закінчення його дії — видалити документ і згенерувати новий сертифікат.
Паперовий COVID-сертифікат:
Після завершення дії паперового COVID-сертифікату, необхідно повторно звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він надав нове міжнародне свідоцтво, яке буде діяти протягом наступних пів року.
Зелений і жовтий сертифікати вакцинації
- Зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від COVID-19, тобто людина повністю вакцинована. Термін дії один рік із моменту завершення курсу щеплення.
- Жовтий сертифікат – після першої дози щеплення. Людина може користуватися тими ж послугами, що і при зеленому сертифікаті. Відвідувати, наприклад, громадські заклади харчування або спортивний заклад, але строк дії жовтого сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів.
Головний санітарний лікар Ігор Кузин зазначив, що головна різниця між сертифікатами – строк дії. При наявності та зеленого, і жовтого COVID-сертифікатів будуть надаватися привілеї під час посилення карантину, наприклад, на вільне відвідування спортзалів і ресторанів.
Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті
Згідно з постановою Кабміну, сертифікат містить в собі наступну інформацію:
- прізвище, ім'я власника українською мовою;
- дату народження власника;
- унікальний номер сертифіката;
- кінцеву дату терміну дії сертифіката;
- дані про повний курс вакцинації від COVID-19;
- інформацію про факт одужання від COVID-19 і/або про тестування на COVID-19.
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати
ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які викликала пандемія.
"Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими",– написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.