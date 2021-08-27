У МОЗ зробили невтішний прогноз щодо термінів завершення пандемії коронавируса

Пандемія коронавирусу може ще існувати на протязі від двох до п'яти років. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю BBC.
За його словами, в цьому році пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.
"Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якогось універсального щеплення, або лікування", – зазначив Кузін.
- Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
- Крім того, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьої дозою від COVID-19. Вакцини від коронавируса не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.