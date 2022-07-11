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СЬОГОДНІ Новини України

У МОЗ заявили, що неповнолітні можуть проходити медкомісію дистанційно

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 липня, 23:54
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Таке правило діє на період воєнного стану
Українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно/Фото: колаж: "Сьогодні"

На період дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності для дітей. Медико-соціальна експертиза проводиться дітям, батьки яких або їхні законні представники звертаються для встановлення інвалідності за направленням лікаря до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Деталі

Після діагностики, лікування та реабілітації, а також за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, ЛКК проводить медико-соціальну експертизу дітям у віці до 18 років.

Після досягнення повноліття ЛКК спрямовує дитину з інвалідністю до МСЕК відповідного профілю для проходження медико-санітарної експертизи.

У МОЗ наголосили, що підстави вимагати укладання декларації між пацієнтом з числа внутрішньо перемішених осіб та лікарем, який направляє дитину на ЛКК, відсутні.

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У відомстві додали, що українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.

Якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не може прибути на огляд до МСЕК, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Як перетнути кордон з дитиною з інвалідністю?

В умовах воєнного стану вимоги до виїзду дітей за кордон, в тому числі – з інвалідністю, є спрощеними. Діти з інвалідністю разом з особами, які їх супроводжують, мають право на позачерговий перетин державного кордону України.

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Щоб скористатися цією можливістю, разом з документом, що посвідчує особу дитини, потрібно мати посвідчення, довідку, програму реабілітації чи медичний висновок:

  • Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю").
  • Довідку про отримання державної соціальної допомоги.
  • Індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.
  • Медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, які препарати МОЗ заборонив продавати в Україні. Також ми писали, як людям з ВІЛ продовжити лікування під час війни

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