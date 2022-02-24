У Миргороді зафіксували вибухи ракет, в місті є військова авіація (відео)

Щонайменше дві ракети вибухнули у місті Полтавської області

У місті Миргород зафіксовані обстріли. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтавській області зранку 24 лютого теж чути вибухи. Жителі міста Миргород зафіксували снаряд, який летів просто над будинками.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Відомо, що у місті дислокується військова авіація.

Радник глави МВС Антон Геращенко відтвердив, що у Полтавській області у місті Миргород зафіксовано вибух двох ракет. У Геращенка є інформаційне зведення по каналам Нацполіції.

Реклама

Раніше Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заявипрезидента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.

Де ще стріляють

У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.

У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.

У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.

Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.

На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Раніше ми писали: