У Миргороді зафіксували вибухи ракет, в місті є військова авіація (відео)

У Полтавській області зранку 24 лютого теж чути вибухи. Жителі міста Миргород зафіксували снаряд, який летів просто над будинками.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Відомо, що у місті дислокується військова авіація.
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Радник глави МВС Антон Геращенко відтвердив, що у Полтавській області у місті Миргород зафіксовано вибух двох ракет. У Геращенка є інформаційне зведення по каналам Нацполіції.
Раніше Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заявипрезидента РФ Володимира Путіна щодо початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону.
Де ще стріляють
- У місті Ніжин Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
- У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
- Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.
- У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
- Укрзалізниця повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.
- На Луганщині розпочалася евакуація місцевих жителів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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