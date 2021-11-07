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В Мукачевому стріляли по людях у кафе – в якому стані поранені

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 листопада, 15:13
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Люди з вогнепальними пораненнями різного ступеня тяжкості потрапили в лікарні
У Мукачеві сталася стрілянина у кафе.
У Мукачеві сталася стрілянина у кафе. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мукачевому сталася стрілянина в кафе. Через це в центральну районну лікарню потрапили двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє Суспільне.

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Стан поранених

У поліції повідомили, що пораненим чоловікам 27 та 28 років.

  • Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Стан його важкий, він у реанімації.
  • Інший отримав поранення у плече, під лопатку. Стан – середнього ступеня тяжкості.

Подробиці

Поранені чоловіки відмовилися свідчити слідчим щодо ситуації. За інформацією поліції, стрілянина сталася в одному з кафе Мукачевого.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

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Стрілянина в кафе – звичайна річ

Кілька тижнів тому в Києві в ресторані на Хрещатику чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї. Внаслідок цього поранення отримав охоронець закладу.

Відвідувач ресторану був п'яний, і в нього виник конфлікт з охоронцем.

"Незнайомець нецензурно висловлювався в бік охоронця, а після дістав пістолет і вистрілив йому в живіт. Постраждалого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за вчинення хуліганських дій ми затримали", – розповіли "Сьогодні" в поліції.

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