У МВС назвали імена причетних до "штурму" Офісу президента

Геращенко показав, що саме творили зазначені люди під Офісом президента

Правоохоронці вже встановили сімох учасників погромів на Банковій 20 березня і названі імена тих, кому найближчим часом можуть повідомити про підозру.

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Про це зазначається у відео, яке опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко.

Кого впізнали силовики:

Владислав Гранецький-Стафійчук (вже пред'явлено підозру по ч.4 ст. 296);

Сергій Філімонов (голова ГО "Гонор");

(голова ГО "Гонор"); Вадим Адамов;

Роман Ратушний (голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів яр");

Олексій Білковський (ГО "Гонор");

Олег Кобезський (ГО "Гонор");

Денис Міщенко.

Як ми вже писали, в МВС дійшли висновку, що під Офісом президента планували побоїще, а не мирний протест. За словами Геращенка, планувалася бійка з правоохоронцями для відповідної "картинки" для певних телеканалів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 20 березня під Офісом президента стався безлад під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники обмалювали фасад будівлі, розбили скло у вхідних дверях, намагалися спалити табличку з написом "Президент України", палили фаєри і пускали салют.

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Пізніше Антон Геращенко заявляв, що за погром на Банковій покарають кількадесят осіб.

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