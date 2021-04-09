Наталя Тройнюкова, яка втратила двох дочок у смертельній ДТП у Бродах: суд над винуватцем обов'язково відбудеться

В Україні на слуху знову опинилася одна з найгучніших ДТП минулого року – мова йде про аварію під Бродами Львівської областівлітку 2020 року. У цій аварії загинули дві сестри – дівчаткам було 13 і 16 років. Винуватцем аварії в МВС називають громадянина Франції, який після того, що сталося, спішно виїхав на батьківщину. За інформацією матері загиблих, підозрюваний на момент ДТП був співробітником одного з дипломатичних представництв. Можливо, саме тому йому вдалося так швидко залишити країну.

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Наразі МВС і Офіс генпрокурора домагаються, щоб підозрюваний був притягнутий до відповідальності. Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 48-річний француз Рашид Амані змінив номери мобільних телефонів і намагається уникнути кримінальної відповідальності.

"Але так не буде. Йому повідомлено про підозру. Генеральна прокуратура вимагатиме його видачі для суду в Україні. Якщо Франція відмовиться видавати свого громадянина для суду, ми будемо вимагати суду над ним у Франції", – каже заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Ми розшукали маму загиблих дівчаток – Наталю Тройнюкову. Вона теж постраждала у тій жахливій аварії.

Наталя з доньками

Наталя впевнена, що винуватець аварії буде відповідати за скоєний злочин. Не важливо, у Франції чи в Україні.

"Я вважаю, що найбільш вірогідний варіант, що все-таки суд відбудеться у Франції. Ця країна, як і Україна, своїх громадян не видає. Шанси високі, тому що Франція – цивілізована країна, дружня до України", – каже Наталя Тройнюкова. Загиблі в аварії дівчатка

Наталя розповідає "Сьогодні" про подробиці аварії. За її словами, француз – друг сім'ї Тройнюкових – був за кермом і їхав з порушенням правил.

"Ми виїхали тоді з Києва близько 9 ранку, а аварія сталася близько 13:00. Ця людина, француз, який був другом нашої сім'ї, був за кермом авто, в якому знаходилися я і мої діти. З його боку були порушення. Наприклад, перетин суцільної, швидкісний режим. У якийсь із моментів він виїхав на "зустрічку" через обгон, зіткнувся спочатку з одним авто, від удару наше авто відкинуло і вдарило об фуру ...", – розповідає Наталя.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий рік в Україні в ДТП загинули понад 3,5 тис. людей. Також повідомлялося, що генеральний прокурор зустрілася з мамою загиблих дівчаток, Наталією Тройнюковою. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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