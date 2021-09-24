У МВС розповіли, навіщо кілер стріляв в водія Шефіра

Під час замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв в водія, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би дострелити всіх, хто знаходився в автомобілі.
Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в прямому ефірові ток-шоу Право на владу "1+1".
"Завдання кілера спочатку була – стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно дострелити всіх, хто там знаходиться ", – сказав Геращенко.
Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих президенту України Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".
Напали на Шефіра можуть не знайти – МВС
Геращенко зазначив, що відомство розглядає кілька версій нападу. Але основна – політичне вбивство для того, "щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення".
Що відомо про замах
- Напад стався близько 10 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковці і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Глава МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.