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У МВС розповіли, навіщо кілер стріляв в водія Шефіра

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 вересня, 03:37
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МВС розглядає кілька версій нападу
Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".
Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

Під час замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв в водія, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би дострелити всіх, хто знаходився в автомобілі.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в прямому ефірові ток-шоу Право на владу "1+1".

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"Завдання кілера спочатку була – стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно дострелити всіх, хто там знаходиться ", – сказав Геращенко.

Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих президенту України Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

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Геращенко зазначив, що відомство розглядає кілька версій нападу. Але основна – політичне вбивство для того, "щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення".

Що відомо про замах

  • Напад стався близько 10 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
  • потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковці і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Глава МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

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