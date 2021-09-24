У МВС розповіли, навіщо кілер стріляв в водія Шефіра

МВС розглядає кілька версій нападу

Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

Під час замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв в водія, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би дострелити всіх, хто знаходився в автомобілі.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в прямому ефірові ток-шоу Право на владу "1+1".

Реклама

"Завдання кілера спочатку була – стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно дострелити всіх, хто там знаходиться ", – сказав Геращенко.

Як підкреслив Геращенко, повинно було статися "нахабне, цинічне вбивство одного з найближчих президенту України Володимиру Зеленському та дорогих йому людей".

Реклама

Геращенко зазначив, що відомство розглядає кілька версій нападу. Але основна – політичне вбивство для того, "щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення".

Що відомо про замах