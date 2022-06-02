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У Нацгвардії з'явилася перша жінка-саперка (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 червня, 14:38
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Багато хто дивується, як нігті жінки за тиждень у полях досі охайні
30-річна Марина стала першою жінкою-саперкою. Фото: колаж "Сьогодні"
30-річна Марина стала першою жінкою-саперкою. Фото: колаж "Сьогодні"

Серед українських військових з'явилася перша жінка-саперка. 30-річна Марина приєдналася до одного із інженерних підрозділів Національної гвардії. Жінка вже виконує бойові завдання щодо підриву небезпечних боєприпасів, які піротехніки знаходять на території Київської області.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН".

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Що відомо про жінку-саперку?

Марина – "Майор" на курсах, а в команді саперів – підлегла. Нацгвардійка отримала такий позивний в навчальному центрі Косово, де вона вчилась фаху сапера.

Наразі жінка набирається досвіду у полях Київської області. Вона викладає артилерійські снаряди важкого калібру щільно один до одного в кілька рядів, щоб згодом підірвати небезпечні боєприпаси. Багато хто дивується, як її нігті за тиждень у полях досі охайні.

"Манікюр – це тема номер один тому,що жінка з таким кольором і з такою довжиною нігтів.. М овляв, ти щось будеш робити? Вони дуже допомагають. Завжди поруч зі мною підказую, не залишають мене одну. Я новачок ще в цій справі", – розповідає Марина.

За один раз вибухає більше двох десятків снарядів рідного калібру. З висоти пташиного польоту видно, які вирви утворили боєприпаси. Марина застосовує знання, отримані на курсах. Військові тішаться, що їхній підрозділ поповнився новими кадрами.

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