На початку лютого буде до +15? В Укргідрометцентрі здивували прогнозом

Морозів до -20 найближчим часом точно не буде. В кінці січня потепління зміниться невеликим похолоданням, а потім навпаки. А початок лютого здивує весняним теплом. Про це розповів у коментарі телеканалу "Україна 24" директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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За його словами, найближчими днями характер погоди практично не зміниться – потепління продовжиться до 26 січня.

"У цей період можна чекати підвищення денної температури до 1-6 (тепла), на півдні – до 10-11 градусів. Нічна температура становитиме близько нуля або невеликий "мінус". 25-26 січня буде ускладнення погодних умов в західних областях – дуже інтенсивні снігопади і штормовий вітер", – сказав Кульбіда.

При цьому з 26-28 січня трохи знизиться температура і вночі становитиме 4-9 градусів морозу, вдень – від 0 до -5. Після цього знову потеплішає.

"На початку лютого, за нашими розрахунками, температура повітря на всій території України – і вдень, і вночі – буде плюсовою і вдень становитиме 4-9 градусів тепла, на півдні може бути навіть до +15", – підкреслив директор Укргідрометцентру.

Раніше в коментарі сайту "Сьогодні" народний синоптик Леонід Горбань розповідав, якою буде погода в Україні навесні. За його словами, справжньою весною запахне ближче до квітня.

Відео: Сьогодні

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