У "Нафтогазі" назвали спосіб, як зупинити "Північний потік – 2"

Загроза СП-2 буде обговорюватися у Вашингтоні під час візиту президента Володимира Зеленського, каже Юрій Вітренко

/ Фото: уніан

Після скандальної угоди США і Німеччини Україна закликає Захід ввести санкції проти оператора "Північного потоку – 2" – тоді російський газ по цій трубі не піде в Європу.

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Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на пресконференції у Вашингтоні.

За його словами, українська сторона постійно пояснює американцям, що санкції без винятків повинні бути застосовані по відношенню до Nord Stream AG й інших ключових учасників цього проекту. Загроза СП-2 буде також обговорюватися у Вашингтоні під час візиту президента Володимира Зеленського.

"Ми сподіваємося і розраховуємо на те, що ця зустріч буде дуже плідною. В українського президента буде прекрасна можливість пояснити його американському колезі, які загрози несе Північний потік-2", – сказав Вітренко.

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Глава "Нафтогазу" розповів, що зупинити російський газопровід можна санкціями проти оператора проекту.

"Для того, щоб цей газопровід запрацював, має бути оператор – він має бути сертифікований за європейськими правилами. Потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора і можуть отримувати газ через газопровід. Так ось, якщо оператор газопроводу буде під санкціями – а я ще раз наголошую, 100% Nord Stream AG належить "Газпрому", тому цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії – європейські компанії не бронюватимуть потужності цього газопроводу і не отримуватимуть газ через нього", – пояснив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2" й офіційно ініціює консультації з європейцями. За його словами, угода щодо СП-2 викликала багато запитань.

У Росії вже заявили, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні і їх не повинні обговорювати глави держав. Читайте докладніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.