Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини України

У "Нафтогазі" назвали спосіб, як зупинити "Північний потік – 2"

23 липня 2021 12:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Загроза СП-2 буде обговорюватися у Вашингтоні під час візиту президента Володимира Зеленського, каже Юрій Вітренко

/ Фото: уніан

Після скандальної угоди США і Німеччини Україна закликає Захід ввести санкції проти оператора "Північного потоку – 2" – тоді російський газ по цій трубі не піде в Європу.

Реклама

Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на пресконференції у Вашингтоні.

За його словами, українська сторона постійно пояснює американцям, що санкції без винятків повинні бути застосовані по відношенню до Nord Stream AG й інших ключових учасників цього проекту. Загроза СП-2 буде також обговорюватися у Вашингтоні під час візиту президента Володимира Зеленського.

"Ми сподіваємося і розраховуємо на те, що ця зустріч буде дуже плідною. В українського президента буде прекрасна можливість пояснити його американському колезі, які загрози несе Північний потік-2", – сказав Вітренко.

Читайте також: "Нафтогаз" очікує, що європейські компанії бронюватимуть транзитні потужності України

Реклама

Глава "Нафтогазу" розповів, що зупинити російський газопровід можна санкціями проти оператора проекту.

В тренді
Крижані дощі, люті морози і снігові бурани: народний синоптик обіцяє сувору зиму
На українців чекає люта зима 2021-2022. Фото: REUTERS / Danish Ismail

"Для того, щоб цей газопровід запрацював, має бути оператор – він має бути сертифікований за європейськими правилами. Потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора і можуть отримувати газ через газопровід. Так ось, якщо оператор газопроводу буде під санкціями – а я ще раз наголошую, 100% Nord Stream AG належить "Газпрому", тому цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії – європейські компанії не бронюватимуть потужності цього газопроводу і не отримуватимуть газ через нього", – пояснив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2" й офіційно ініціює консультації з європейцями. За його словами, угода щодо СП-2 викликала багато запитань.

У Росії вже заявили, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – суто комерційні і їх не повинні обговорювати глави держав. Читайте докладніше, що буде з транзитом газу через Україну після угоди США і Німеччини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погоду
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погодуУкраїна
Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українців
Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українцівЕкономіка
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?Україна
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукор
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукорЕкономіка
Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба скоро полетять до Вашингтона для підготовки зустрічі
Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба скоро полетять до Вашингтона для підготовки зустрічіУкраїна
У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій
У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсійЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти