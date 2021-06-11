В "Нафтогаз" наскочили з обшуками – у чому причина

Виявляється, посадові особи компанії не завершили одну важливу процедуру і завдали збитків державі на мільярди гривень

Державна фіскальна служба прийшла в НАК "Нафтогаз" з обшуками в межах кримінального провадження за фактом можливого ухилення посадових осіб компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

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"Наразі ДФС проводить низку обшуків у приміщеннях згаданої компанії", – йдеться в повідомленні.

"Фіскали" розповіли, що з жовтня 2015 року та по сьогоднішній день посадові особи "Нафтогаз України" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому", внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.

"Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що міститься у газотранспортній системі України, однак АТ НАК "Нафтогаз України" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються", – пояснили у ДФС.

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У фіскальній службі заявляють, що зібрали достатньо доказів про факт ухилення від сплати податків менеджерами "Нафтогазу". Наприклад, є докази, що посадові особи компанії не подавали Енергетичній митниці ДФС повного пакету документів, на підставі якого можна було б провести митне очищення природного газу.

Нагадаємо, напередодні НАБУ приходило з обшуками в лікарні "Укрзалізниці". Виявляється, чиновники могли вкрасти мільйони гривень на договорах про ПЛР-тестування.

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