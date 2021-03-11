В НАН спрогнозували, у яких областях буде найбільше хворих на COVID-19

Робоча група в Національній академії наук зробила прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні на 11-24 березня.
Як говориться на сайті НАН, для розрахунку використовували математичне моделювання розвитку захворювання.
Згідно із розглянутими сценаріями, найбільше інфікованих очікується в Києві і семи областях:
- Вінницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Львівська;
- Одеська;
- Чернігівська.
Нагадаємо, згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10 400 і 8300 протягом тижня 11–17 березня та 9900 протягом тижня 18–24 березня.
Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли в Україну завезуть китайську вакцину CoronaVac.
Також нагадаємо, у Київській області відкрили запис в чергу на вакцинацію від коронавірусу.
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