У Миколаєві на перехресті збили дитину на електросамокаті. Хлопчик у лікарні

Хлопчик потрапив під колеса, коли їхав по місту на одному електросамокаті з мамою

В Миколаєві збили дитину на самокаті. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві на перехресті збили дитину. Хлопчик разом з мамою пересувались по місту на електросамокаті.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

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ДТП сталася сьогодні приблизно о 8:30 на перетині вулиць Потьомкінська та Московська. Автомобіль Honda Accord, яким керував 25-річний водій зіштовхнувся з електросамокатом, на якому пересувались жінка з 11-річним сином.

У результаті автопригоди неповнолітнього хлопчика з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками частиною 1 статті 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає до трьох років обмеженням волі.

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Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Друга аварія з електросамокатом за тиждень

У Києві водій електросамоката збив на швидкості 9-річного хлопчика, який катався на дитячому самокаті. Порушник втік з місця події, а у дитини зламаний ніс.

Батько дитини намагався встановити зв'язок із кривдником, але останній ігнорує всі спроби. Поліція справу не порушувала.

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Чи існує покарання для порушників на електросамокатах?

Електросамокати сьогодні фактично перебувають поза законом. Не існує закону, який би визначав їх статус.

"Це вимагає конкретного закону, який буде регулювати всі нюанси – страхування, захист людей, які потрапляють під електросамокати", – сказав "Сьогодні" автоексперт Віталій Новак.

В разі ДТП за участі електросамоката слід обов'язково звертатися до поліції та наполягати, щоб відкрили кримінальну справу. Також слід зберігати всі чеки за медичне лікування після ДТП – лише за таких обставин витрати зможуть компенсувати.

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