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У Миколаївській області зробили ідеальну дорогу на курорт в Очакові (фото)

5 серпня 2021 13:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для збереження оновленого дорожнього полотна перед Очаковом встановлений комплекс автоматичного габаритно-вагового зважування в русі

Дорожники завершують ремонт 37 км траси Т-15-13 Нечаяне-Очаків. Колаж "Сьогодні"

Дорожники завершують ремонт 37 км траси Т-15-13 Нечаяне-Очаків. Колаж "Сьогодні"

У Миколаївській області завершують ремонт 37 км траси Т-15-13 Нечаяне-Очаків. Тепер шлях до курортів і порту йде по ідеально рівній дорозі, повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

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"Траса Т-15-13 Нечаяне-Очаків ще минулого літа була в плачевному стані. Щоб дістатися до курортного містечка Очаків та Чорноморської коси, туристи та жителі Очаківщини були змушені об'їжджати розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями", – кажуть в обласній адміністрації.

Різниця суттєва

В ході ремонту відновили всі 37 км траси, поклавши два шари нового асфальтобетону. Роботи виконувалися у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нові асфальт і розмітка

Наразі на окремих ділянках автошляху тривають фінальні роботи: укріплення узбіч, влаштування бортового каменю і бар’єрів, встановлення автопавільйонів і дорожніх знаків, нанесення розмітки.

По такій дорозі приємно їхати

"Для збереження оновленого дорожнього полотна, перед Очаковом встановлено комплекс автоматичного габаритно-вагового зважування в русі. WIM-система дозволяє фіксувати порушення перевізниками вагових норм та габаритних параметрів, а також зберегти оновлений автошлях від передчасного руйнування", – повідомляє ОДА.

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На курорт і без ям
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Нагадаємо, цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" оновлюють не лише центральні, а й місцеві дороги. За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, з 6500 км доріг, які побудують і відремонтують до кінця поточного року, 2000 км – місцеві дороги.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Очакові реконструюють стадіон "Артанія". На відродження спортивної споруди витратять майже 20 млн грн.

Також у Миколаївській області з'явилися дитсадки з сонячними колекторами.

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