На Миколаївщині ЗСУ розбили колону росіян з мітками Z (відео)

Просування ворога зупинилося і цьому напрямі

Ворог зазнає втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

На ранок п'ятниці російські окупанти зазнають поразки практично на всіх напрямках і вже вичерпали більшу частину резервів як технічного, так і військового складу.

ЗСУ вдалося у Вознесенську розбити колону російських військових із міткою Z.

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Що позначають мітки на військовій техніці росіян

Західний військовий округ – абревіатура ЗВО, якщо латиницею, то виходить ZVO. Перша буква Z – відповідно, техніка Західного військового округу

Східний військовий округ – ВВО – латиницею VVO. Перша літера – V.

Які танки, транспортери та бронемашини застосовує в Україні агресор

ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Але що саме за техніка агресора колесить Україною усі ці дні з початку вторгнення? Як її ідентифікувати? Сайт "Сьогодні" склав добірку основних видів танків, БМП, транспортерів та інших видів техніки, яку можна побачити у різних регіонах України: