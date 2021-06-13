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У новому "університеті Зеленського" будуть шалені зарплати: Шкарлет назвав суму

13 червня 2021 7:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Ще у 2019 році Зеленський висловив вже легендарну фразу – пропонував зробити зарплати викладачів в 4 тисячі доларів

У новому президентському університеті кращим викладачам платитимуть не менше 4 тисяч доларів або євро, і це лише початок.

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Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Радіо Свобода.

За його словами, таку пропозиція озвучив президент Володимир Зеленський.

"Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі", – зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, ще під час своєї передвиборчої президентської кампанії у 2019 році Зеленський озвучив вже легендарну фразу про зарплати для вчителів в 4000 доларів, проте мав на увазі всіх, а не тільки найпросунутішого в майбутньому вузу.

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"Коли ми були на Кіпрі... Кіпр – воююча країна. Ну як воююча, там заморожений конфлікт. І в цій частині, грецькій, там всі хочуть стати вчителем. Там щось таке – 3-4 тисячі заробітна плата", – говорив він.

Тим часом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповідав нам в коментарі, навіщо потрібен Університет майбутнього Зеленського і яким він буде. За його словами, сьогодні в країні є "досить непогані" вузи, однак вони "інтегровані у традиційні системи викладання".

Дивіться також у сюжеті, як нещодавно вчена рада Київського університету Шевченка позбавила Лукашенка статусу почесного доктора:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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