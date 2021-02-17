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В обласних центрах України буде адміністратор системи управління відходами

17 лютого, 15:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сміття відправлятимуть на спеціалізовані підприємства

В обласних центрах України з'являться адміністратори системи управління відходами. Так сміття на переробку направлятиметься на нові спеціалізовані підприємства.

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Про це заявив заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслан Стрілець на форумі "Україна 30. Платіжка".

За його словами, це буде гарантією розподілу коштів між трьома елементами – перевезенням, сортуванням і переробкою і похованням.

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"Один із принципів, коли у великих містах, в обласних центрах буде адміністратор системи управління відходами, який фактично гарантуватиме розподіл коштів між трьома елементами – перевезенням, сортуванням і переробкою, захороненням. Тоді, якщо ми з вами завтра їдемо у відпустку, наприклад, на місяць, і все одно платимо, то ці гроші вже залишаються не в одному ланцюжку, а ці гроші йдуть рівномірно до кожного, хто забезпечує нам екологічно безпечну санітарну очистку населеного пункту", – сказав Руслан Стрілець.

До речі, в світі рахують, скільки додаткового сміття утворилося від початку пандемії. Є ризик, що незабаром в морях масок буде більше, ніж медуз, кажуть екоактивісти.

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сміття підприємства обласний центр
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