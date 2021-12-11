Обійнявшись із Зеленським: у мережі з'явилися фото скандаліста Гогілашвілі з президентом

Олександр Гогілашвілі ще задовго до призначення був знайомий з президентом Володимиром Зеленським

2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі. Колаж "Сьогодні"

У соціальних мережах з'явилися фотографії глави держави Володимира Зеленського та заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал через сварку на блокпосту в Краматорську.

Зеленський та Гогілашвілі

Як ми раніше писали, Олександр Гогілашвілі ще задовго до призначення був знайомий із президентом Володимиром Зеленським. Через це в Мережі писали про чергове "кумівство" у владі.

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Заступник голови МВС відповів і на це звинувачення. Він заявив, що не працював у "Кварталі 95", а познайомився із Зеленським ще коли працював у МАА. Тоді вони нібито намагалися залучити до проблеми наркозлочинності відомих людей, одним із таких запрошених був Зеленський.

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Нагорода від президента

2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі "За самовідданість та високий професіоналізм, виявлені у боротьбі зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу".

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